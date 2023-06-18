Вашингтон, 18 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Решение Федеральной резервной системы (ФРС) США отложить понижение ставки рефинансирования на пару лет может спровоцировать волну банкротств среди американских компаний из-за дорогих кредитов. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, предупредил председатель банка Renta 4 Хуан Карлос Урета.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Если эти монетарные условия сохранятся так долго, как говорит ФРС, мы увидим массовые банкротства в корпоративном секторе, и этот процесс только начинается», — сказал он.

По данным агентства, из-за высокой базовой ставки в США расходы фирм на выплаты кредитов в первом квартале 2023 года оказались на 22% выше, чем годом ранее. В мае в стране зафиксировали 16 корпоративных дефолтов, когда компании не смогли выплачивать проценты по облигациям займа, до этого было ещё шесть.

По данным американского финансового конгломерата Morgan Stanley, к январю 2024 года у компаний в США будет около $260 млрд долга, подлежащих погашению в течение года, что примерно вдвое превышает текущий уровень.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Международном валютном фонде предупредили, что ожидают серьёзные проблемы в банковском секторе при сохранении высоких процентных ставок. По мнению экспертов, это может привести росту числа банкротств среди банков.