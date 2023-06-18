Москва, 18 июня, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров назвал футболиста Ивана Игнатьева, перешедшего из «Локомотива» в «Сочи», отморозком. Так он 18 июня оценил спортивные достижения Игнатьева.

(сс) Дмитрий Пукалик Иван Игнатьев.

«Последний шанс для отморозка. Ваня всё искал-искал лучшие условия для своей карьеры, но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло, только грязь, скандалы. Короче, был замечен везде, кроме футбола. Но хочу напомнить, что оттянуться и отдохнуть с кайфом — вообще как бы не основная функция футболиста, между прочим», — написал Быстров в своём Telegram-канале.

Бывший «зенитовец» напомнил, что основная функция футболиста — ежедневные тренировки и работа над собой. Быстров описал Игнатьева как идеального кандидата для участия в различных ток-шоу, так как тот, по его мнению, превратился из перспективного и одарённого футболиста в «нечто позорное».

Игнатьев перешёл в сочинский клуб как свободный агент после выступлений за «Локомотив». В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги он сыграл в 20 матчах и забил пять голов. Ранее Игнатьев также выступал за «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Всего за карьеру он забил 57 голов и сделал 11 результативных передач в 164 матчах.