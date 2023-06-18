Владикавказ, 18 июня, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильного дождя, сообщила 18 июня в Telegram-канале администрация города.

Кадр из видео «iz.ru» Во Владикавказе после ливней ввели режим ЧС

Из-за ливней в жилом районе сошел сель, перекрыли дороги.

«50 м дороги в районе Кувандона у пос. Южный перекрыло селевым потоком», — говорится в сообщении.

Во Владикавказе из-за ливня подтопило дома, людей эвакуируют спасатели. Также в городе частично отключилась электроэнергия.

На место выехали сотрудники МЧС, работает спецтехника. После того как сойдёт сель, власти города приступят к ликвидации последствий.

В экстренного заседания по ЧС в городе глава администрации Вячеслав Мильдзихов поручил создать комиссию, которая оценит ущерб, нанесённый стихией.