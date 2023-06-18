Во Владикавказе после ливней ввели режим ЧС
Во Владикавказе после ливней и схода селей ввели режим ЧС
Владикавказ, 18 июня, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильного дождя, сообщила 18 июня в Telegram-канале администрация города.
Кадр из видео «iz.ru»
Во Владикавказе после ливней ввели режим ЧС
Из-за ливней в жилом районе сошел сель, перекрыли дороги.
«50 м дороги в районе Кувандона у пос. Южный перекрыло селевым потоком», — говорится в сообщении.
Во Владикавказе из-за ливня подтопило дома, людей эвакуируют спасатели. Также в городе частично отключилась электроэнергия.
На место выехали сотрудники МЧС, работает спецтехника. После того как сойдёт сель, власти города приступят к ликвидации последствий.
В экстренного заседания по ЧС в городе глава администрации Вячеслав Мильдзихов поручил создать комиссию, которая оценит ущерб, нанесённый стихией.