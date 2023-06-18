Пекин, 18 июня, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с главой Министерства иностранных дел Китая Цинь Ганом 18 июня заявил, что Соединённые Штаты продолжат защищать американские ценности.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Госсекретарь дал понять, что США всегда будут стоять за интересы и ценности американского народа, работая со своими союзниками и партнёрами над усилением нашего видения мира», — сообщили в Госдепе.

В ведомстве также оценили прошедшие между Цинь Ганом и Блинкеном переговоры как предметные и конструктивные. По их итогам, госсекретарь США пригласил главу МИД КНР в Вашингтон, чтобы продолжить диалог. Об этом сообщил в письменном заявлении глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.

«Госсекретарь пригласил министра иностранных дел в Вашингтон для продолжения обсуждений, и они договорились запланировать ответный визит в удобное для обеих сторон время», — говорится в сообщении.

Миллер отметил, что Блинкен подчеркнул важность дипломатии и открытого взаимодействия с целью снижения возможных рисков.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что китайские власти надеются на возвращение к договоренностям, достигнутым между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на Бали в рамках саммита G20, когда американский президент заявил китайскому коллеге, что США придерживаются политики «одного Китая».

Изначально визит Блинкена в Китай планировался на февраль, но не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который США сбили ракетой в своём воздушном пространстве. В Пекине утверждали, что воздушный шар был метеозондом, но Вашингтон решил, что он использовался для сбора развединформации.