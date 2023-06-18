Блинкен заявил, что США продолжат защищать свои ценности
Госсекретарь Блинкен заявил главе МИД Китая, что США продолжат защищать американские ценности
Пекин, 18 июня, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с главой Министерства иностранных дел Китая Цинь Ганом 18 июня заявил, что Соединённые Штаты продолжат защищать американские ценности.
«Госсекретарь дал понять, что США всегда будут стоять за интересы и ценности американского народа, работая со своими союзниками и партнёрами над усилением нашего видения мира», — сообщили в Госдепе.
В ведомстве также оценили прошедшие между Цинь Ганом и Блинкеном переговоры как предметные и конструктивные. По их итогам, госсекретарь США пригласил главу МИД КНР в Вашингтон, чтобы продолжить диалог. Об этом сообщил в письменном заявлении глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.
«Госсекретарь пригласил министра иностранных дел в Вашингтон для продолжения обсуждений, и они договорились запланировать ответный визит в удобное для обеих сторон время», — говорится в сообщении.
Миллер отметил, что Блинкен подчеркнул важность дипломатии и открытого взаимодействия с целью снижения возможных рисков.
Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что китайские власти надеются на возвращение к договоренностям, достигнутым между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на Бали в рамках саммита G20, когда американский президент заявил китайскому коллеге, что США придерживаются политики «одного Китая».
Изначально визит Блинкена в Китай планировался на февраль, но не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который США сбили ракетой в своём воздушном пространстве. В Пекине утверждали, что воздушный шар был метеозондом, но Вашингтон решил, что он использовался для сбора развединформации.