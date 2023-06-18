Амстердам, 18 июня, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Сборная Италии по футболу 18 июня обыграла соперников из Нидерландов со счётом 3:2 и завоевала бронзовые медали Лиге наций. Матч состоялся на стадионе «Грос Весте» в нидерландском городе Энсхеде.

globallookpress.com Сборная Италии обыграла голландцев и стала бронзовым призером Лиги наций

Итальянцы открыли счёт на шестой минуте, гол забил защитник Федерико Димарко. Его товарищ по команде полузащитник Давид Фраттези на 20-й минуте поразил ворота противника и удвоил счёт.

Полузащитник Нидерландов Стивен Бергвейн забил ответный гол на 68-й минуте. Через пять минут итальянский нападающий Федерико Кьеза восстановил разрыв до двух голов. Гол полузащитника голландцев Джорджиньо Вейналдума на исходе матча сократил отставание, но исход матча не решил.

Первое и второе места в Лиге наций разыграют сборные Испании и Хорватии. Их встреча состоится в Роттердаме сегодня, 18 июня, начало назначили на 21:45 мск.

Италия занимала третье место Лиге наций в сезоне 2020/2021 года. Нидерланды получили серебряные медали в сезон 2018/2019 года.

Групповой этап текущего турнира Лига наций стартовал летом 2022 года. В нём приняли участие 55 сборных. Россия не смогла принять участие из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные сборные и клубы от турниров.