Вашингтон, 18 июня, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года от республиканцев Майк Пенс считает, что в случае победы над Украиной российская армия перейдет границу одной из стран НАТО. Такое мнение американский политик выразил в интервью телеканалу NBC News.

Майк Пенс

«Если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу», — сказал Пенс.

Кандидат в президенты США добавил, что такой шаг российских сил вынудит американских военных сражаться за союзников по НАТО. Среди них Пенс упомянул Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Он также считает, что это пошлёт сигнал Китаю относительно Тайваня.

Пенс также заявил в интервью, что скептицизм среди граждан США относительно военной поддержки Украины вызван, в первую очередь, недостатком доверия к президенту Джо Байдену как к главнокомандующему.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны Украины. Он подчеркнул, что России не оставили выбора поступить иначе. Страна 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась с обманом и попытками давления и шантажа. Киев же начал вооружённый конфликт на Донбассе в 2014 году, а теперь Россия пытается его завершить.

Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля отметил, что СВО была начата ради безопасности российского государства. Он добавил, что вместе со спецоперацией в мире начались кардинальные и неотвратимые перемены.

В МИД России в марте заявили, что специальная военная операция России будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон и его союзники по НАТО всё более активно накачивают Украину вооружениями и натаскивают украинских военных.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вхождение Украины в НАТО резко увеличило бы угрозу для российского государства. Спецоперация не позволит этого сделать, подчеркнул он.