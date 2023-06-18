Токио, 18 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Россия приостановила действие соглашения с Японией, по которому местным рыбакам разрешали ловить рыбу возле Курильских островов. Теперь они оказались на грани катастрофы. Об этом говорится в статье японского издания Daily Shincho.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

По словам председателя Совета рыбопромысловиков в городе Раусу Кэйдзи Но, это создаёт серьёзные экономические проблемы. Он потратил $1,2 млн на новое судно, готовясь к предстоящему сезону лова, а теперь будущее рыбаков стало туманным.

«Если промысел в этом году сорвётся, мы потребуем компенсации у нашего правительства», — сказал Но.

Он опасается, что в воды, где раньше разрешали ловить рыбу японцам, могут прийти рыбаки из Северной Кореи или Китая. Глава совета считает, что это станет серьёзной нагрузкой на акваресурсы.

«Я прошу наше правительство любым способом добиться возобновления консультаций с Россией», — сказал японский рыбак.

Россия и Япония в 1998 году заключили соглашение, по которому японские рыбаки могли вылавливать рыбу в водах южней Курильских островов по квотам, согласованным с Москвой. За это Япония платила взносы.

По данным Управления рыболовства Японии, в 2022 году ограничение на вылов составило 955 тонн минтая, 777 тонн терпуга, 213 тонн осьминогов 232 тонны других морепродуктов.

После начала специальной военной операции на Украине Япония отказалась платить взносы в соответствии с соглашением. В ответ Москва приостановила его действие. Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, японцы сами себя наказали.