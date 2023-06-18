СК возбудил дело после гибели семи человек при пожаре в Татарстане

Казань, 18 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили после гибели семи человек при пожаре в частном доме в Татарстане, сообщили 18 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

В результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016–2019 г. р.

СК продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в частном доме в Татарстане вспыхнул 18 июня. В результате семь человек, в том числе четверо детей, погибли. Возгорание ликвидировали.