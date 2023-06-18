Вашингтон, 18 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сдерживают контрнаступление украинской армии и потому киевским властям едва ли удастся добиться быстрых военных успехов. Об этом 18 июня написала американская газета Washington Post со ссылкой на опрошенных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По мнению последних, российская линия обороны замедляет наступление, создавая серьёзные препятствия для ВСУ, и заставляет украинских военных делать пытки атак по узким тропинкам, что позволяет России перегруппироваться и наносить по ним более точные удары.

Как пишет издание, спустя неделю после «начала широко разрекламированного контрнаступления» ВСУ «появились признаки того, что Украине вряд ли удастся добиться стремительных успехов». Отмечается, что сами киевские власти утверждают, что смогли захватить только 100 квадратных км территории. При этом эксперты говорят о высоком уровне подготовки российской армии к контрнаступлению Киева, так как она смогла «подготовить резервы, обеспечить артиллерийскую и авиационную поддержку, запастись боеприпасами и топливом», и приготовить больше дронов.

По словам эксперта по ВС России в одном из ведущих американских исследовательских центров RAND Corporation Дары Мэссикот, их подразделения уверенно чувствуют себя за линией обороны.

«Много подготовленной для прорыва украинской [военной] техники уже уничтожено, поэтому попытка прорваться через все эти мины — настоящая проблема», — сказала она, уточнив, что это только первая оборонительная линия.

Кроме того, эксперт отметила эффективность применения российских барражирующих боеприпасов Lancet, способных уничтожать военную техники и выводить её из строя.

«Их [российские] средства контрбатарейной борьбы стали лучше с точки зрения скорости, с которой они могут принимать решения и наносить удары по украинцам», — добавила она.

Как сообщало, ранее президент Чехии Пётр Павел заявил, что в 2023 году у ВСУ есть только одна попытка на проведение контрнаступления. По его мнению, украинской армии нужно сделать это в течение нескольких месяцев, а «окно возможности» для этого будет открытым только в нынешнем году, так как потому Украине будет сложней просить помощь у Запада.

Также до этого президент Владимир Путин заявил, что украинская армия продолжают попытки контрнаступления по нескольким направлениям, однако у Киева нет шансов на успех. Глава государства уточнил, что ВСУ без остановки пытаются атаковать российские позиции.

Минобороны России 14 июня сообщило о неудачном начале наступления ВСУ. По данным ведомства, с начала попыток наступления украинские военные потеряли убитыми и ранеными порядка 7,5 тысячи человек.

В западных странах также отметили, что контрнаступление пошло не по плану. Так, американская газета Politico обратили внимание на огромные потери ВСУ. Кроме того, сообщалось о больших потерях ВСУ в плане военной техники.