В Анталье пять российских туристов попали в ДТП
Генконсульство: пятеро россиян попали в больницу после ДТП на трассе в Анталье
Анталья, Турция, 18 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Пятеро туристов из России пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса в Анталье в Турции, заявил консул-советник Генконсульства РФ Владимир Бирюков в эфире «России 24».
«В результате ДТП пострадали пять россиян», — заявил Бирюков.
Дипломат рассказал, что пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Речи об угрозе жизни не идёт.
Остальные пассажиры автобуса благополучно добрались до аэропорта и 17 июня вылетели в Россию в связи с окончанием отдыха, уточнил Бирюков.
Турецкие СМИ сообщили 17 июня о ДТП в Турции в районе города Манавгат: следовавший в аэропорт Антальи автобус с туристами из России врезался в грузовой автомобиль.
В автобусе вспыхнул пожар, но его быстро удалось потушить. Водитель скончался на месте от полученных травм. Пострадавших госпитализировали, а остальных пассажиров отвезли на другом автобусе в аэропорт.
Всего в транспортном средстве ехали 33 пассажира. По версии местной полиции, водитель потерял управление, но по какой причине, пока неясно. Инцидент произошёл возле автозаправочной станции.