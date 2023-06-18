Анталья, Турция, 18 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Пятеро туристов из России пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса в Анталье в Турции, заявил консул-советник Генконсульства РФ Владимир Бирюков в эфире «России 24».

Кадр из видео «Авария с туристическим автобусом в Турции, где пострадали российские граждане»

«В результате ДТП пострадали пять россиян», — заявил Бирюков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814032" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Анталье пять российских туристов попали в ДТП

Дипломат рассказал, что пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Речи об угрозе жизни не идёт.

Остальные пассажиры автобуса благополучно добрались до аэропорта и 17 июня вылетели в Россию в связи с окончанием отдыха, уточнил Бирюков.

Турецкие СМИ сообщили 17 июня о ДТП в Турции в районе города Манавгат: следовавший в аэропорт Антальи автобус с туристами из России врезался в грузовой автомобиль.

В автобусе вспыхнул пожар, но его быстро удалось потушить. Водитель скончался на месте от полученных травм. Пострадавших госпитализировали, а остальных пассажиров отвезли на другом автобусе в аэропорт.

Всего в транспортном средстве ехали 33 пассажира. По версии местной полиции, водитель потерял управление, но по какой причине, пока неясно. Инцидент произошёл возле автозаправочной станции.