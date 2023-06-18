Москва, 18 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предположил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Глава государства сказал об этом во время закрытой части встречи с военными корреспондентами, фрагмент которой опубликовал 18 июня журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Я знаю. Мне кажется, знаю», — отметил президент.

Путин добавил, что можно было бы спросить о местонахождении у самого Залужного, но для этого придётся «перейти на иностранный язык».

«Мне кажется, он за границей, но я могу ошибаться», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Залужный пропал из медиапространства и перестал появляться на публике. Это стало причиной многочисленных неподтверждённых новостей о его гибели, начало которым положил его отказ во встрече с начальниками генштабов стран — членов НАТО. Слухи подтверждались отдельными сообщениями, по которым возможной причиной происходящего могли стать травма головы главкома и осколочные ранения, якобы полученные им при ракетном ударе российских войск по командному пункту ВСУ под Херсоном.

При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр после этого заявила, что с Залужным всё в порядке, что он на месте и делает свою работу. Вскоре главком впервые за всё это время появился в телеэфире. Украинские СМИ сообщили, что он выступил в формате видеосвязи перед сотрудниками одесского вуза в честь Дня науки. Ещё через несколько дней в Telegram-канале Залужного появился пост о его телефонном разговоре с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с главкомом с заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.