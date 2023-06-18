Копенгаген, 18 июня, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Аптеки Дании выбросили за год лекарства на сумму, превышающую $60 млн, или 410 млн датских крон, сообщило 18 июня «Датское радио».

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС Лекарства

«В прошлом году датские аптеки выбросили лекарств на сумму 410 млн датских крон», — сообщила радиостанция.

Ссылаясь на организацию «Остановим медицинские отходы», радиостанция сообщила, что такие масштабные выбросы химических препаратов загрязняют окружающую среду.

Прозвучали обвинения в адрес фармацевтов: люди, покупая большие упаковки, часто не используют их полностью — лекарства им оказываются больше не нужны или выясняется, что купленный препарат не подходит.

Радиостанция привела мнение главы Датской ассоциации фармацевтов Яспера Гулева. Он предложил выпускать медикаменты в упаковках меньшего размера, чтобы снизить объём отходов.

Дания, по данным Евростата, — одни из самых дорогих стран Европы. Это страна с одним из самых высоких уровней цен на продовольственные товары.

Дания, по данным Евростата, — одни из самых дорогих стран Европы. Это страна с одним из самых высоких уровней цен на продовольственные товары. Также Дания — лидер в ЕС по использованию возобновляемых источников энергии.