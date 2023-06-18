Пенза, 18 июня, 2023, 17:01 — ИА Регнум. В Пензе 17-летняя девушка умерла после выпитого «Мохито» от производителя «Мистера Сидра». О трагическом инциденте стало известно в воскресенье, 18 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Несколько недель назад девушка отправилась отмечать день рождения подруги вместе со своей матерью, которая по случаю купила ей две бутылки «Мохито» в местном магазине «Хмельной». Во время праздника девушка выпила его, и поначалу всё было в порядке, но как только она вернулась домой, почувствовала острое недомогание.

Мама подростка сразу же вызвала скорую помощь, которая незамедлительно госпитализировала отравившуюся. В больнице у неё диагностировали отравление метанолом. Врачи долго время боролись за её жизнь, но спасти девушку им не удалось, и она умерла вечером 17 июня.

Как сообщил Telegram-канал Baza, по факту отравления следователи возбудили уголовное дело. В магазине «Хмельной» им объяснили, что «Мохито» закупили у самарской компании ООО «АНДИ», печально известной по истории с массовым отравлением напитком «Мистер Сидр».

В Миздраве 8 июня сообщили, что суррогатным напитком в России отравился 101 человек. В их числе оказались беременная женщина и четверо несовершеннолетних. Скончался от отравления 31 человек. Новости о массовых отравлениях «Мистером Сидром» поступили из Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и ещё нескольких регионов.

Ядовитый сидр изготовили из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. В этой связи уволили замначальника регионального главка МВД Юрия Сафронова. Роспотребнадзор изъял более 66,5 тыс. литров суррогатного напитка. Наибольший объём продукции, сказано в сообщении, изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия.

В ходе следственных мероприятий также задержали предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Позднее продавца «Мистера Сидра» в Тюмени приговорили к семи годам тюрьмы — ранее судимый 39-летний Малик Мамедов и его подельники сбывали в торговые точки нелицензированную спиртосодержащую жидкость.