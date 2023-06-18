Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Москва, 18 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения бронетехники украинской армии на запорожском направлении в ходе спецоперации опубликовало 18 июня Министерство обороны России.

Кадр видео из Телеграм — канала Министерства обороны Уничтожение бронетехники украинской армии

На выложенных в интернет кадрах, снятых с беспилотника, запечатлено, как российские артиллеристы уничтожают различные виду бронетехники ВСУ, замаскированной в лесополосах.

Отмечается, что в ходе огневых ударов удалось уничтожить такни, БМП и БТР противника. Корректировку огня и контроль его точности осуществляли операторы беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска в течение суток отразили четыре попытки атак ВСУ в районе Времевского выступа. В результате этого украинские войска потеряли 380 военных. Также ВСУ лишились 35 танков, 33 БМП, включая две — «Bradley», а также 38 боевых бронированных машин, в то числе бронетранспортёра «Striker», а также гаубицы Д-20.