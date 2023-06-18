Москва, 18 июня, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами отметил большую роль СМИ в выстраивании единства общества. Фрагмент встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Сергей Бобылев/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплочённость», — сказал Путин, отмечая роль СМИ.

Российский лидер подчеркнул, что сплоченность в период СВО стала большим преимуществом для страны. Как отметил Путин, представители СМИ внесли огромный вклад в консолидацию общества.

Как сообщало 18 июня ИА Регнум, Путин во время встречи с военкорами также заявил, что информационная работа в ходе СВО очень важна. Глава государства назвал информационную работу одним из самых важных боевых участков. Кроме того, в закрытой части общения с военкорами президент рассказал о возвращении раненых бойцов обратно в зону СВО по своему желанию, отметив, что некоторых ему даже приходилось лично просить отправиться домой.

Беседа Путина с военкорами состоялась 13 июня. В ней приняли участие журналисты телеканалов ВГТРК, «Первый», НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы ряда Telegram-каналов.