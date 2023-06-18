Варшава, 18 июня, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Задержание самолёта с охраной президента ЮАР Сирила Рамафосы в Польше связано с намерением польских властей вынудить руководство Южноафриканской республики освободить поляка по происхождению Януша Валуса, сообщила 18 июня Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ссылаясь на высокопоставленных польских чиновников, издание сообщило, что Варшава пытается добиться освобождения Валуса в ЮАР и его депортации в Польшу.

Суд ЮАР признал Валуса виновным в убийстве генсека партии Африканский национальный конгресс Криса Хани 10 апреля 1993 года. Хотя в ЮАР поляка приговорили к пожизненному заключению, в 2022 году он получил условно-досрочное освобождение.

На самом деле не освободили, а перевели из тюрьму в другое месте содержания. Польша обращалась к руководству ЮАР с просьбой освободить Валуса, но ей не дали положительного ответа.

«На условиях анонимности высокопоставленные польские чиновники сказали, что Варшава добивается депортации родившегося в Польше убийцы Криса Хани», — сообщило издание.

Кроме того, чиновники из Польши заявили, что Варшаву не устраивает политика стран Африки по ситуации на Украине. В Варшаве полагают, что ЮАР — на стороне России в вопросе украинского конфликта, хотя южноафриканское руководство заявляет о своей нейтральной позиции.

18 июня самолёт с охраной Рамафосы на борту и журналистами вылетел из Варшавы в Преторию, не побывав ни на Украине, ни в России. Поводом не выпустить самолёт из Варшавы стало отсутствие у охранников подлинников документов на оружие. Охранники и журналисты провели в самолёте много часов.

Рамафоса побывал в Киеве, где в составе африканской миротворческой миссии встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 17 июня лидер ЮАР участвовал в большом мероприятии в рамках ПМЭФ, где президент РФ Владимир Путин провёл встречу с африканскими гостями и двусторонние переговоры с главой ЮАР.