Казань, 18 июня, 2023, 16:34 — ИА Регнум. В Татарстане в деревне Саитово при пожаре в частном доме погибли семь человек, сообщил 18 июня Telegram-канал 112.

«Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре», — говорится в сообщении.

По информации источника, возгорание ликвидировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в строящемся госпитале для ветеранов в Володарском районе Брянска 18 июня вспыхнул пожар. По предварительной информации, возгорание произошло при заливке битумом плит. Сторонних причин пожара нет.