Варшава, 18 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Население Польши сократилось на 476 тыс человек в течение последних десяти лет, а в целом общество состарилось на четыре года. Об этом в своей статье 18 июня сообщило издание Portal samorzаdowy.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

Авторы привели сведения Главного статистического управления Польши, в соответствии с которыми доля трудоспособного польского населения снизилась, а каждый пятый поляк — старше 60 лет.

«Медиана статистического возраста составляет сегодня почти 42 года. За последние 10 лет польское общество состарилось в среднем на 4 года. Жители городов старше сельских жителей в среднем более чем на 3 года», — говорится в сообщении.

В статуправлении также сообщили, что итоги переписи населения за 2021 год указали на сильные экономическо-возрастные изменения в польском обществе. Так, вместе со снижением доли трудоспособного населения, снизилось и не достигшее трудоспособного возраста.

«Заметно возросла доля населения, вышедшего из трудоспособного возраста. За минувшее десятилетие добавилось около двух миллионов человек в возрасте 60-65 лет и старше», — резюмировало управление.

ИА Регнум сообщало ранее, что сами жители Польши обвинили власти в сокращении населения страны. По мнению читателей польского издания Gazeta. pl, национальная демографическая проблема связана с политикой правящей партии «Право и справедливость». В комментариях к новости о снижении рождаемости и высокой смертности в стране, поляки напомнили, что в этих событиях виноваты действия правительства во время пандемии коронавируса, высокая инфляция, отсутствие финансовой стабильности и другие факторы. Один из читателей заявил, что надо быть сумасшедшим, чтобы задумываться о детях в стране с такими проблемами. Другой отметил, что многие в Польше заводят домашних животных вместо детей, так как получить услуги ветеринара проще, чем добиться приёма у врача.

Демография Польши разделяется на коммунистический и посткоммунистический периоды. Страна занимает 212 место в списке по рождаемости. Самое низкое значение её коэффициента зафиксировали в 2003 году — 1,32 ребёнка на женщину. По состоянию на 2021 год показатель поднялся, но ненамного — 1,32 ребёнка. По статистике, население Польши находится в стадии интенсивного старения. Начиная с 2013 года соотношение смертность в стране начала превосходить рождаемость, и к 2022 году естественный прирост населения составил отрицательное значение в -142 900 человек.