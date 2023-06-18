Прага, 18 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В нынешнем году у украинской армии есть только одна попытка для того, чтобы провести контрнаступление. Об этом 18 июня заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступления», — сказал он.

Павел отметил, что в случае провала этого контрнаступления киевским властям будет крайне трудно скопить резервы для следующей попытки.

Также чешский лидер указал, что, по его мнению, украинские войска должны провести контрнаступление в следующие несколько месяцев, и уточнил, что «окно возможности» для этого будет открытым только в текущем году, так как в дальнейшем киевским властям будет сложнее просить помощь из-за «истощения» от военных действий.

Президент Чехии пояснил, что он имеет в виду не только дефицит ресурсов Киева и разрушение украинской инфраструктуры, но также и «усталость» оказывающего поддержку Украине коллективного Запада.

При этом Павел добавил, что США потерять интерес к поддержке Украины уже в 2024 году, а после этого снизится и поддержка Киева со стороны европейских государств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным из-за серьёзного просчёта украинского лидера Владимира Зеленского, начавшего его без должного количества западного оружия. Он посетовал на то, что у украинской армии недостаточно танков, БТР и боеприпасов, и военной авиации.

До этого американская газета Wall Street Journal написала, что ВС России нанесли удары по колоннам ВСУ с западным оружием, пользуясь своим превосходством в воздухе и артиллерии. Издание отметило, что из-за этого российские войска уничтожили часть современного западного вооружения, поставленного Киеву, а ВСУ пришлось приостановить атаки из-за их неоднозначных результатов.

Также позднее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Киеву нужно контрнаступление украинской армии, чтобы добиться более удачных условий для переговоров с Россией. Он добавил, что на самом деле украинским властям не нужно захвата Донбасса или Крыма, тем более, что у них нет на это сил и средств.