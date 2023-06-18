Грозный, 18 июня, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В ходе боестолкновений бойцы батальона «Ахмат» взяли в плен разведчиков 65 бригады 3-го механизированного батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 18 июня в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сергей Бобылев/ТАСС Бойцы чеченского добровольческого батальона «Ахмат»

«Комвзвода нацистов получил ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь», — уточнил глава Чечни.

Кроме того, со слов пленных, командование бригады обманным путём забросило их на российские позиции. Бойцам ВСУ сказали, что осалилось всего 2-3 российских военнослужащих. Кадыров отметил, что украинские командующие вводят в заблуждение солдат ради того, чтобы те шли вперёд.

Российские подразделения успешно отбили многочисленные атаки ВСУ у Орехова. Глава Чечни добавил, что там ВСУ понесли ощутимые потери в виде трёх БМП, двух танков, двух ББМ и до 50 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, российская авиация нанесла удар по местам скопления живой силы и техники ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и сосредоточения их тяжёлой техники в районе города Орехов.

В Минобороны 18 июня заявили, что наиболее активные действия проходили на запорожском направлении. По данным ведомства, потери украинской армии на этом направлении составили свыше 200 военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.