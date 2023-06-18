Париж, 18 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Военные эксперты оценили тяжесть проблем, с которыми столкнулись европейские силы противовоздушной обороны с началом конфликта на Украине. Их мнение свелось к тому, что боевые действия, в ходе которых используются ракеты и беспилотники, обнажили такие бреши в ПВО Европы, что закрывать их придётся тяжело, долго и дорого.

Sebastian Kahnert/Global Look Press Система ПВО Германии

Многие страны коллективного Запада ранее сильно сократили силы ПВО, к примеру, Париж избавился от восьми из девяти зенитно-артиллерийских полков. Но, как рассказал полковник морской пехоты США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан, всё большее количество стран начинает создавать и приобретать крылатые и баллистические ракеты малой дальности, поэтому в НАТО вновь вынуждены обратиться к противовоздушной обороне.

«Я думаю, что еще через пять сил ПВО будет намного больше, но сейчас Украине это не поможет», — процитировало Кансиана Agence France-Presse.

В частности, как сообщает агентство, Германия планирует потратить на ПВО €5 млрд из фонда, предназначенного на восстановление вооруженных сил, Франция также заложила аналогичную сумму на период до 2030 года. Как отметило агентство, в 2022 году несколько европейских стран объединились в проекте Euro Sky Shield по созданию общеевропейской системы ПВО. Однако по мнению аналитиков, Sky Shield противоречит цели укрепления промышленной и технологической базы обороны Европы.

«Всякий раз, когда НАТО пытается стандартизировать, очевидно, что должны приниматься важные решения с точки зрения того, кто руководит производством и дизайном», — прокомментировал управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия.

Как сказал в беседе с ИА Регнум директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, европейцы настолько сильно «разоружились», что остались с пустыми карманами. Так он прокомментировал новости о том, что, помимо проблем с собственным обеспечением, Европа не может найти боеприпасы для Украины. Практически одновременно министр обороны Великобритании Бен Уоллес и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об истощении арсеналов. В тот же момент парламент Швейцарии решил отклонить предложение о реэкспорте вооружений швейцарского производства на Украину. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко также спрогнозировал, что с учётом сложившейся ситуации, прорыва в вопросе преодоления Украиной недостатка боеприпасов не будет.