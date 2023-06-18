Москва, 18 июня, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия уделяет большое внимание в военной промышленности конкретно разработке беспилотников. Об этом он сказал во время закрытой части состоявшейся ранее встречи с военкорами, фрагмент которой 18 июня показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин

Так глава государства ответил на вопрос военного корреспондента Евгения Поддубного о стимулировании ВПК.

«Да, да. Мы делаем это, Жень, мы делаем это», — заверил Путин.

Ранее глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. В частности, президент говорил о системах навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия их противоправному применению. Также российский лидер заявил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения.

Данные заявления Путина положительно оценил в беседе с ИА Регнум заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Он заметил, что в России действительно не хватает законодательной базы для использования беспилотников, которые уже активно применяются в самых разных сферах. Лётчик объяснил, что необходимо регламентирование запусков и полётов дронов на территории государства.

Как сообщало ИА Регнум, беседа президента с военкорами состоялась 13 июня, и в ней участвовали журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов. Разговор заходил на самые разные темы, в том числе о том, что спецоперация позволила выявить «паркетных» генералов российской армии или о создании санитарной зоны на Украине, которая позволила бы избегать новых обстрелов российских территорий. В закрытой части встречи Путин рассказал о возвращении раненых бойцов обратно в зону СВО и отметил, что некоторых ему даже приходилось лично просить отправиться домой.