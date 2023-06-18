Астрахань, 18 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Трое туристов из Москвы, которые пропали во время прогулки на катере в Астраханской области, живы и здоровы: их нашли в раскатной части Каспийского моря, сообщили 18 июня в региональном управлении МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

В ведомстве рассказали, что катер с туристами обнаружили на выходе из Гандуринского банка. Медицинская помощь им не потребовалась.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня МЧС распространило информацию о трёх пропавших туристах из Москвы. Москвичи — ребёнок и двое взрослых — отправились утром 17 июня на катере с базы отдыха «Капитан» в Камызякском районе в сторону посёлка Станья.

С прогулки туристы не вернулись и сотрудники МЧС начали поиски. Астраханская прокуратура начала проверку.

В МЧС РФ 18 июня также сообщили, что в Татарстане чуть не утонули четыре человека во время плавания на матрасах на реке Кама в Лаишевском районе. 17 июня унесло от берега сильным ветром. Отдыхающих спасли сотрудники МЧС.