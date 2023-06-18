Вашингтон, 18 июня, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск, в том числе являющийся владельцем Twitter, завив о выходе в скором времени в этой соцсети приложения для Smart-TV. Он сообщил об этом на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Один из пользователей написал в комментариях к одном из подкастов с участием Маска, что он хотел бы использовать приложение Twitter для Smart-TV, потому что не смотрит часовые видеоролики в мобильном клиенте этой социальной ети.

«Оно на подходе», — ответил на это бизнесмен.

При этом он не уточнил, как будет выглядеть такое приложение и какие в нём будут функции.

Как сообщало, 17 июня Маск рассказал, почему отдал за приобретение Twitter баснословную сумму в размере 44 млрд долларов. По его словам, он сделал это, так как соцсеть стала развиваться в «негативном направлении». Бизнесмен уточнил, что за время его руководства Twitter избавился 90% ботов, мошенников и различных плохих вещей. Маск добавил, что с момента приобретения им соцсети она значительно «очистилась» от различного негативного контента, способного, по его мнению, разрушить человеческую цивилизацию.