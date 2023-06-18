Магадан, 18 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. На окраине города, в районе Нагаевской сопки, охотоведы и сотрудники полиции обнаружили труп человека со следами разложения. На теле погибшего были раны от когтей хищника, сообщила 18 июня пресс-служба регионального Следственного комитета.

Steppinstars Медведь

Сотрудники полиции и охотоведы выехали на поиски медведя после сообщения двух местных жителей о нападении на них зверя.

Очевидцы 16 июня сообщили, что видели медведя на окраине города.

На следующий день 17 июня медведь напал на мужчину и нанёс ему серьезные травмы. Пострадавший попал в больницу.

В дежурную часть МВД России 17 июня поступило сообщение о том, что на 3-м Транспортном переулке в областном центре медведь напал на человека. Сообщение поступило в 03:00 по местному времени. В больницу тогда доставили 22-летнего молодого человека с телесными повреждениями.

Затем 18 июня примерно в том же месте медведь напал на двух молодых мужчин, им удалось убежать.