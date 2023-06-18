Москва, 18 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает возможным привлечение гражданских специалистов к работе с военными. Он заявил об этом во время встречи с военными корреспондентами, кадры с которой 18 июня показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил глава государства, он постоянно говорит представителям Министерства обороны об этом.

«Привлекать — я бы не стеснялся — гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят — психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело», — сказал он.

Путин привёл в пример телепередачи с участием режиссёра Владимира Бортко, отметив, что знает всё, о чём говорит режиссёр, однако Бортко так достоверно, доходчиво и убедительно подаёт информацию, что он «сам заслушался».

«Вот такие нужны воспитатели», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин рассказал, что многие раненые бойцы возвращаются обратно в зону спецоперации по собственному желанию. Глава государства уточнил, что некоторых из них ему даже приходилось лично убеждать отправиться домой.