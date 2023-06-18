Брянск, 18 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в строящемся госпитале для ветеранов в Володарском районе Брянска, сообщили 18 июня ТАСС в экстренных службах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«При заливке битумом плит произошло возгорание», — сообщили в экстренных службах.

В службе уточнили, что это предварительная информация. Сторонних причин пожара нет.

При этом в ряде Telegram-каналов писали, что одна из возможных причин пожара — диверсия.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня пожар вспыхнул в жилом многоквартирном доме в центре Белгорода. По данным, предоставленным губернатором, возгорание возникло в котельной, которая находится на крыше здания. Пожар ликвидировали, возгорание не распространилось на квартиры, и от огня пострадал только декоративный купол здания.