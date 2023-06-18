Москва, 18 июня, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки отразили четыре попытки наступления украинской армии в районе Времевского выступа, в результате чего было уничтожено 380 военных ВСУ. Об этом 18 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

Конашенков отметил, что на южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа, российские подразделения, авиация и артиллерия за сутки отразили четыре атаки ВСУ силами до батальонной тактической группы у Новодонецкого и в ДНР, а также у Новодаровки в Запорожской области.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380-ти украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две — «Bradley», а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Striker», а также гаубица Д-20», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российская армия уничтожила за сутки до 210 военных ВСУ на донецком направлении. Он уточнил, что ВС России отразили за это время восемь попыток украинских боевиков.

До этого официальный представитель Минобороны заявил, что ВСУ сутки продолжили попытки наступления на трёх направлениях в зоне СВО — запорожском, южнодонецком и донецком. Военный уточнил, что наиболее активные действия враг предпринимал на запорожском направлении