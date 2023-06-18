Москва, 18 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки уничтожили на краснолиманском и купянском направлениях до 130 военнослужащих ВСУ и 10 единиц вражеской техники. Об этом 18 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

На купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразила вражеские цели возле населённых пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Также они пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп возле сёл Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица«Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении действовали авиация и артиллерия российской группировки войск «Центр». Они нанесли удары по позициям ВСУ возле населённых пунктов Невское, Червонопоповка, Кузьмино в ЛНР и Серебрянка в ДНР.

«На данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30», — проинформировал представитель Минобороны.

Ранее Конашенков сообщил, что самые активные бои за прошедшие сутки были на запорожском направлении. Украинская армия бросила на российские позиции три батальонных группы, усилив их танками и бронемашинами. В результате противник потерял 200 военных, 33 танка, 30 БМП и 35 бронемашин.