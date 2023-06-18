Луганск, 18 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении, сообщил 18 июня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«В районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп», — сообщил Конашенков.

Он уточнил, что авиация и артиллерия группировки ВС РФ «Запад» нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области в районах сёл Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка и в районе села Стельмаховка в ЛНР.

За сутки российские военные на купянском направлении уничтожили до 60 украинских военных, а также военную технику ВСУ — три пикапа, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.

На купянском направлении российские военные 18 июня нанесли удары с воздуха по восьми позициям ВСУ в районе села Староверовки в Харьковской области. Аналогичную работу ВКС РФ проделали на краснолиманском направлении.

По данным российских военкоров, в зоне спецоперации заметили танки Challedger, которые ВСУ получили от Великобритании. До сих пор эту технику ВСУ ещё не задействовали.