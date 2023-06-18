Москва, 18 июня, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки до 210 украинских военных на донецком направлении. Об этом 18 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал военный, на донецком направлении группировка российских войск «Юг» за сутки отразила восемь попыток атак украинской армии.

«В ходе боёв на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также за этот период российские военные уничтожили одну БМП, один БТР, три автомобиля, два пикапа и одну боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что украинские войска за сутки продолжили попытки наступления на трёх направлениях в зоне СВО. Он уточнил, что это запорожское, южнодонецкое и донецкое направления. Военный добавил, что наибольшая активность противника отмечалась на запорожском направлении.