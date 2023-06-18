Москва, 18 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения немецких политиков не опираются на логику и интересы страны. Об этом он сообщил 18 июня в программе «Москва. Кремль. Путин».

Сергей Бобылев/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Трудно комментировать действия… принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии», — сказал Лавров.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в своё время в ответ на критику политики кабинета Шольца сказала, что её избиратели страдают, но они обязаны это сделать ради Украины. При этом в Берлине постоянно заявляют, что отстаивают на Украине европейские ценности.

Лавров, комментируя это, отметил, если ФРГ считает ценностями, которые сейчас процветают на Украине, возвращение к нацизму, то это весьма печально. По словам главы МИД России, это опасное развитие событий.

Как сообщало 18 июня ИА Регнум, депутат бундестага Маркус Фронмайер осудил Бербок за работу на Украину, а не Германию. Во время выступления на заседании бундестага политик задался вопросом, а чьи именно интересы преследует немецкий дипломат Бербок. Он также напомнил о словах Бербок о том, что обещание Украине важнее мнения немецких избирателей.

В мае глава МИД ФРГ упрекнула венгерского коллегу за отказ одобрить дополнительную военную помощь Украине. Она также процитировала некие неуточнённые сообщения о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права.