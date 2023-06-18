Астана, 18 июня, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Спецназ 18 июня освободил всех заложников из захваченного в Астане банка Kaspi. Об этом днём 18 июня сообщили в МВД Казахстана.

Кадр из видео Полиция задержала захватчика отделения банка Kaspi в Астане

Пресс-служба полиции вначале сообщила об освобождении четырёх заложников, но вскоре стало известно об освобождении всех удерживаемых внутри отделения людей.

Также сотрудники полиции задержали виновника инцидента, вооружённого мужчину, удерживавшего людей внутри банковского отделения. По предварительным данным, им оказался 30-летний Алихан Мурадов родом из Жамбыльской области; сообщается, что с 2013 года находится на наркологическом учёте и дважды фигурировал как подозреваемый в уголовных делах. Также он брал небольшой кредит в банке Kaspi. Об этом сообщил портал «Закон».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813994" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спецназ освободил всех заложников из захваченного банка в Астане

Ранее ИА Регнум сообщало о прибытии спецназа к зданию банка. Группа вооружённых силовиков бегом направилась к зданию, территорию вокруг которого по периметру оцепили полицейские. На месте происшествия дежурили пожарные расчёты, скорая помощь и военные. Жителей дома, в котором находится банк, эвакуировали. Заложников мужчина захватил днём 18 июня и заперся с ними внутри отделения.