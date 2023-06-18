Спецназ начал штурм захваченного банка в Астане

Астана, 18 июня, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Спецназ начал штурм банковского отделения в Астане, в котором мужчина удерживает несколько заложников, сообщил 18 июня Sputnik.

Кадр из видео Штурм банка

Как сообщили очевидцы, прозвучал сильный хлопок, двери банка сотряслись, после чего спецназ забежал внутрь.

В заложниках в «Каспий банке» находятся восемь человек — семь сотрудниц и один охранник.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня неизвестный с оружием заперся в отделении банка. Полиция начала с ним переговоры.

Силовики оцепили здание. Как уточнили в «Каспий банке», в отделении нет посетителей банка: все заложники — сотрудники.