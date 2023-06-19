Москва, 19 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Алексей Иванов

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и зарплата

Контролирующие органы и учреждения статистики периодически фиксируют задолженности российских предприятий по заработной плате. С прошлого года этот вопрос стал стратегически острым для экономики и социальной сферы страны, и за подобные нарушения со стороны компаний могут последовать серьезные наказания.

В начале 2023 года, по данным Росстата, задолженность по заработной плате в России серьезно подскочила, почти на четверть. О задержках зарплат Росстат сообщил в своём докладе «О социально-экономическом положении страны». В феврале задолженность по заработной плате из-за задержки получения средств из бюджетов всех уровней составляла 798,9 млн рублей.

Проблема с оплатой труда россиян возникла еще ранее. К марту 2022 года в связи с резким изменением политической и экономической обстановки в стране общая задолженность предприятий составила больше 12 млрд рублей. В 2022 году власти серьезно подошли к расследованиям фактов невыплаты зарплат, к такой работе подключился и лично глава СКР Александр Бастрыкин.

При этом, по данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России к декабрю 2022 года составляла 1,029 млрд рублей. Более 20% россиян в 2022 году столкнулись с задержкой зарплаты, только 75% работников получали оплату вовремя, говорится в исследовании HeadHunter.

Больше всего долгов у работодателей в сфере образования — 59,4%; далее идет сфера обрабатывающих производств — 18,8%; строительство — 4,4%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 4,4%. В сфере сельского хозяйства, охоты, лесозаготовок — 3,8%; добыча полезных ископаемых — 3,8%; транспорт — 2,9%. В сфере управления недвижимостью долги составляют 1,2%, на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром, по кондиционированию воздуха — 1%.

Например, в августе 2022 года сотрудники Центрального НИИ экономики (входит в состав Ростеха) даже обратились к президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на уже многомесячные задержки зарплаты (деньги на предприятии задерживали с января 2022 года). Это предприятие уже более 50 лет работает на благо страны, разрабатывает государственные программы, например, институт является основным разработчиком стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 года.

Оплату труда продолжают задерживать не только на государственных предприятиях, но и в частных компаниях. Скажем, в мае 2023 года выяснилось, что IT-компания «Ансистемс» (бренд Gost Group), резидент «Сколково», месяцами задерживает зарплаты: аналитики и разработчики не могут получить от 200 тысяч до 600 тысяч рублей. Руководство организации объясняет ситуацию отсутствием оплаты со стороны заказчиков и просит сотрудников работников «не расшатывать лодку».

Правительству сейчас важно не допустить масштабных задержек заработной платы, которые наблюдались в прошлые годы, чтобы избежать недовольства граждан и роста безработицы. Тенденция, когда крупный бизнес задерживал зарплаты в серьезных масштабах, не нова. Например, еще в 2018 году обязательства холдинга «Эконива» Штефана Дюрра (бизнесмен имеет российское и немецкое гражданства) по зарплате составляли 322 млн рублей. В целом долговая нагрузка «Эконивы» в те годы достигла 696 млн долларов (63 млрд рублей). В 2020 году к компании были поданы различные иски со стороны контрагентов примерно на 880 млн рублей, а в 2021 году на сумму около 600 млн рублей. В 2021 году компания пришла к решению сократить до 2,5 тысячи сотрудников при общем штате 14 тысяч человек). Приостановка инвестиционной программы и планы по сокращению штатов холдинг связывал с высокими долгами. Задолженность и огромная кредитная нагрузка привели и к срыву запуска крупнейшего в России проекта холдинга в Новосибирской области. Инвестиционный проект молокоперерабатывающего сырозавода в Маслянинском районе (а инвестиции в него были оценены в 24,5 млрд рублей) был заморожен еще в 2021 году. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в конце 2022 года, комментируя ситуацию со столь нужным региону проектом, отмечал, что «проект поставлен на паузу по инициативе финансирующей организации, Россельхозбанка, ситуация выглядит странно и парадоксально».

Очевидно, Россельхозбанк негативно оценил непомерную кредитную нагрузку «Эконивы» и не решился открывать новую кредитную линию. Такая финансовая ситуация компании, вероятнее всего, приводила и к сложностям с выплатой зарплат сотрудникам. Правительству РФ, видимо, стоит обращать внимание на ситуации, когда бизнес превышает свои возможности по общему объему кредитных обязательств, ведь это чревато крахом компаний, нарушением прав работников, потерей ими рабочих мест.

2018 и 2019 годы были не очень радужны и для кубанского Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева: холдинг терпел убытки на фоне неимоверно высокой кредиторской задолженности, как и компания Штефана Дюрра. В 2018 году проценты по кредитам Агрокомплекса составили около 10 млрд рублей при выручке в 50 млрд рублей. Сотрудники жаловались на задержку зарплат.

В 2022–2023 году Краснодарский край в целом страдает от невыплаты зарплат. Причем более 90 процентов таких компаний-должников находятся в процедуре банкротства или закрылись. В 2023 году работодатели Кубани выплатили работникам долги по заработной плате на сумму почти 184 млн рублей, наибольшие задолженности зафиксированы на предприятиях строительной и транспортной отраслей и в архитектурных компаниях.

Сегодня задача власти — не допустить усугубления ситуации и тщательно следить за соблюдением трудовых прав граждан. За невыплату заработной платы руководитель предприятия может понести штрафные санкции и даже наказание в виде лишения свободы в случае просрочки выплат на срок свыше трех месяцев. За первые или небольшие случаи задержек наказание административное, штрафы могут составлять от 10 до 100 тысяч рублей, а за злостные нарушения по УК РФ работодатель может выплатить штраф на сумму до 500 тысяч рублей и отправиться в места лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях-должниках