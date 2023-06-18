Геническ, Херсонская область, 18 июня, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Украинские военные 18 июня усилили обстрелы территории Херсонской области. Об этом 18 июня написал врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Кроме выпущенных за сутки десятков снарядов по населённым пунктам в 15-километровой зоне, украинские боевики обстреляли семью ракетами (пять сбиты ПВО) пункт временного размещения эвакуированных в посёлке Лазурное Скадовского муниципального округа и двумя ракетами (одна сбита) — жилой сектор посёлка Рыково (Партизаны) Генического муниципального округа», — написал он.

Сальдо уточнил, в результате этого в Лазурном получило повреждение здание ПВР, а в Партизанах — частные жилые дома, и добавил, что в данный момент уточняются данные по пострадавшим.

Врио главы региона указал, что также ВСУ прицельно выстрелили двумя кассетными снаряда с минами типа «Лепесток» по пункту сбора для эвакуации в Голой Пристани. В результате этого нет пострадавших, однако из-за минной опасности запрещены движение транспорта и перемещения людей.

«Наверное, у врагов появились какие-то ложные иллюзии после устроенного ими наводнения. Ну что же, чтобы ткнуть их в реальность ответ наших военных будет сокрушительным», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что дрон ВСУ сбросил три взрывных устройства на село Новопетровка в регионе. Он уточнил, что из-за этого были повреждены легкий автомобиль с прицепом и трактор, но при этом никто не пострадал.

До этого в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские военные за сутки 33 раза обстреляли территорию республики, выпустив по ней в общей сложности 199 единиц различных боеприпасов. Под обстрелом оказались несколько районов Донецка (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), а также Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Пантелеймоновка и Александровка.