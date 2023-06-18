В банке Kaspi заявили об отсутствии клиентов в захваченном отделении

Астана, 18 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В захваченном вооружённым мужчиной отделении банка в Астане находятся только сотрудники, сообщили 18 июня в пресс-службе банка Kaspi.

Кадр из видео Отделение банка в Астане

«В отделении находятся только сотрудники банка, клиентов нет», — приводит сообщение агентство «Казинформ».

В пресс-службе уточнили, что представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы направлены на то, чтобы никто не пострадал.

Мужчина захватил в заложники несколько человек в здании отделения банка Kaspi в Астане на улице Достык 18 июня. Сообщало также, что, по предварительной информации, мужчина вооружен.