В банке Kaspi заявили об отсутствии клиентов в захваченном отделении
В банке Kaspi сообщили, что в захваченном отделении в Астане находятся только банковские сотрудники
Астана, 18 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В захваченном вооружённым мужчиной отделении банка в Астане находятся только сотрудники, сообщили 18 июня в пресс-службе банка Kaspi.
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Отделение банка в Астане
«В отделении находятся только сотрудники банка, клиентов нет», — приводит сообщение агентство «Казинформ».
В пресс-службе уточнили, что представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы направлены на то, чтобы никто не пострадал.
Мужчина захватил в заложники несколько человек в здании отделения банка Kaspi в Астане на улице Достык 18 июня. Сообщало также, что, по предварительной информации, мужчина вооружен.
В банке Kaspi заявили об отсутствии клиентов в захваченном отделении