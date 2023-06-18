Астана, 18 июня, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Спецназ прибыл к зданию банка в Астане, где вооружённый мужчина захватил заложников. Об этом 18 июня сообщили местные СМИ.

Валерий Шарифулин/ТАСС Полицейский спецназ. Архивное фото

На кадрах с места событий видно, как группа вооружённых силовиков бегом направилась к зданию. Территория оцеплена по периметру множеством полицейских и военных машин. На месте также стоят пожарные машины и военные броневики, дежурит скорая помощь. Жителей дома, в котором находится банк, эвакуируют. Кадры опубликовал Sputnik Казахстан.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813986" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спецназ прибыл к захваченному в Астане банку

ИА Регнум ранее сообщило о захвате заложников в здании астанинского «Каспий банка». Вооружённый мужчина удерживает в нём нескольких человек. Он заперся с ними внутри отделения, на данный момент не выдвинул никаких требований. Прибывшие на место ЧП полицейские начали с ним переговоры. Официальная информация о точном количестве заложников и их состоянии не поступала.