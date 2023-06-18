Москва, 18 июня, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов (англ. fraud — мошенничество) «Мегафона» Борис Лопатин рассказал 18 июня, что технологии беспроводной передачи данных, к которым относится в том числе Apple AirDrop, опасно при обмене файлами в общественных местах — — таким способом мошенники могут отправить пользователю вирусы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Использовать в общественных местах AirDrop для обмена данными с устройствами Apple не стоит. Это касается и смартфонов на Android. Несмотря на то, что они работают не по Wi-Fi, через них на устройство могут передать нежелательные или вредоносные файлы», — пояснил эксперт.

В случае, если передать файл жизненно необходимо, специалист посоветовал как минимум включить параметр «Только для контактов». Помимо этого, Лопатин также упомянул о деактивации автоматического подключения к Wi-Fi. Это, по его словам, снизит риск присоединения к небезопасной сети.

«Не стоит заходить в интернет-банки или вносить платёжную информацию на сайтах с подключённым общественным Wi-Fi. В первую очередь, это касается открытых Wi-Fi-точек без пароля», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Лопатин посоветовал использовать для подобных важных операций мобильный или домашний интернет. Аналогичное правило касается и входа в аккаунты в соцсетях. Специалист отметил, что лучше всего использовать при необходимости Wi-Fi-точки с авторизацией, так как они имеют механизмы шифрования для защиты данных пользователей. Не лишним будет и установить на свой смартфон антивирус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что цифровые мошенники в России начали использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, в частности, для составления внушающих доверие писем для пользователей. Как рассказала управляющий директор «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова, бот способен подстраивать наборы слов так, чтобы текст выглядел как можно более привлекательным. Она подчеркнула, что искусственный интеллект пока, пусть и быстро, но только развивается, уже может использоваться для фишинговых атак на организации.

Фишинговая атака — это попытка кражи данных пользователей через подключённые устройства, вручную или автоматически. В том числе, это может быть и комбинация — скрипт прокладывает дорогу мошеннику, который завершает атаку вручную.