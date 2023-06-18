Москва, 18 июня, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Призывы Киева убивать русских недопустимы, и Москва будет на это отвечать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном 18 июня журналистом Павлом Зарубиным в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать заявление советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, что план для ВСУ предусматривает убийство максимального количества россиян. Песков отметил, что мировое сообщество должно дать оценку таким заявлениям.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал о переговорах со странами НАТО о поставках оружия. Он сообщил, что там сначала заявили, что нужно окапываться и убивать «как можно больше россиян».

Президент России Владимир Путин также указал на то, что ВСУ постоянно целенаправленного обстреливают жилые кварталы и гуманитарные объекты на российской территории. Он подчеркнул, что в этом нет никакого военного смысла.