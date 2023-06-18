Одесса, Украина, 18 июня, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Пляжи Одесской области непригодны для купания. В регионе выявили возбудитель холеры, сообщил 18 июня горсовет «Одесса официально» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участники внеочередного заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям исполнительного комитета горсовета приняли 17 июня решение запретить купания в связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах.

По данным городских властей, существует реальная опасность для здоровья людей.

«Купание людей на пляжах города Одессы запрещено», — сообщил канал.

17 июня ИА Регнум сообщало, что в Чёрном море обнаружены возбудители инфекционных заболеваний — холерная палочка, ротавирус, сальмонелла. Также в воде обнаружили яйца гельминтов.

В связи с этим жителям Одессы и Одесской области запретили вылов любых морепродуктов, включая рыбу. Также им рекомендовали не употреблять в пищу морепродукты неизвестного происхождения.