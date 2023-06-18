Астрахань, 18 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Трое москвичей, включая ребёнка, пропали во время прогулки на катере в районе базы отдыха в Камызякском районе Астраханской области. Как сообщили 18 июня в местном управлении МЧС, в настоящий момент спасатели ведут их поиски.

Владимир Баранов/РИА Новости Катер МЧС России

«Поступила информация о безвестном исчезновении трёх граждан 1978, 1979 и 2011 годов рождения, которые утром 17 июня вышли на катере с подвесным мотором из Астрахани и направились в сторону посёлка Станья. Крайний сеанс телефонной связи был 17 июня в 14:00 в районе базы отдыха «Капитан», — говорится в сообщении.

В поисках задействовали шесть человек и три единицы техники и шесть человек. По факту происшествия прокуратура Астраханской области начала проверку, проводятся поисковые мероприятия совместно с региональными пограничным управлением ФСБ, МЧС и МВД.

Ранее ИА Регнум сообщало о поисках в Абхазии россиянина, прыгнувшего в реку Псоу на абхазско-российской границе. 15 июня сообщение о нём поступило в дежурную часть МЧС Абхазии от местных полицейских, которые стали очевидцами его поступка. Прыгнувшим оказался гражданин России Сергей Пройдин. В поисках задействовали госинспекцию по маломерным судам, спасательный отряд Гагры, правоохранительные органы республики и российских пограничников. Россиянина разыскивали весь день, но безрезультатно.