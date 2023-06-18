Вашингтон, 18 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. У российского танка Т-14 «Армата», который в ходе украинского конфликта может столкнуться с американским «Абрамсом», самым большим преимуществом над боевой машиной производства США является необитаемая башня. Такое мнение 18 июня высказал обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

Евгений Самарин/РИА Новости Танк Т-14 «Армата»

Как отметил автор публикации, Т-14 гораздо легче американского танка, а также имеет тепловизионный прицел, благодаря чему способен находить и уничтожать цели на расстоянии до 5 км в дневное время, и на расстоянии до 3,5 км — в ночное.

Осборн уточнил, что «Армата» использует для стрельбы снаряды 9М119 «Рефлекс», способные пробивать до 900 мм брони.

«Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что танк «Армата» впервые принял участие в российской спецоперации. Издание обратило внимание на опубликованную в западных соцсетях видеозапись, на которой Т-14 ведёт огонь по позициям ВСУ. Также авторы публикации оценили броневое оснащение новой российской машины — лобовая броня толщиной 900 мм сочетается с динамической защитой «Малахит» и активной защитой «Афганит». При этом экипаж размещается в отдельном отсеке, что повышает «живучесть» танка.

До этого французское издание Le Figaro написало, что коллективному Западу необходимо приготовиться к тому, что Россия начнёт массово применять «Армату» в ходе спецоперации. По их мнению, это революционная машина, при встрече с которой немецким и американским танкам «придётся столкнуться с неизвестностью».