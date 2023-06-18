Эр-Рияд, 18 июня, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Саудовская Аравия приняла отчаянное решение сократить добычу нефти до десятилетнего минимума, чтобы добиться роста котировок. При том, что участие саудитов на рынке и ранее не было массовым.

Иван Шилов ИА REGNUM

На встрече Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК+) в июне Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи на 10%, до девяти млн баррелей в сутки, что является минимальным показателем за десять лет. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман пояснил, что приложит все зависящие от него усилия, чтобы вернуть рынку стабильность. Москва, как крупнейший участник организации наряду с Эр-Риядом, подобных решений о сокращении не принимала.

Аналитики отметили, что эффект от решения саудитов проявится только после реального физического сокращения добычи.

«Пока на бирже нет никакой тенденции, все во власти спекулянтов. Достаточно было слухов о том, что Вашингтон и Тегеран заключают соглашение о снятии ограничений на иранский экспорт, как цены мгновенно пошли вниз, нивелировав весь рост», — заявил в беседе с РИА Новости специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Таким образом, с одной стороны, Саудовская Аравия преследовала желание закрепить цену нефти выше 80 долларов за баррель, чтобы использовать средства в своих масштабных проектах, к примеру, в строительстве «города будущего» Neom стоимостью около триллиона, но с другой стороны, сокращать добычу в одиночку — инициатива рискованная, особенно при актуальной потере Эр-Риядом доли на рынках Китая и Индии из-за более дешёвых продаж нефти Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

«Москва все активнее конкурирует с ближневосточными союзниками по ОПЕК+ в Азии, отвернувшись от Европы», — отметили авторы издания The Wall Street Journal.

Как сообщил портал Refinitiv Oil Research, в январе 2023 года Китай приобрёл 2,03 миллиона баррелей в сутки российского сырья и 1,77 саудовского. Как отметили в своём материале РИА Новости, принимаемые Саудовской Аравией решения могут оказаться для страны проигрышными, а Азия окончательно сделает ставку на российские углеводороды.

Как ранее сообщало ИА Регнум, страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи до конца 2024 года, в частности, изменить уровень добычи на уровне 40,46 млн баррелей в сутки. Также организация решила отдельно скорректировать добычу Россией — с 2024 года страна будет добывать 9,828 млн баррелей в сутки. По итогам встречи Саудовская Аравия как второй после России крупнейший участник сделки добровольно сократит добычу сырья до 10,5 млн баррелей в сутки.

Позднее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре вопросы обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. В Москве и Эр-Рияде высоко оценили уровень кооперации в рамках ОПЕК+ с целью принятия своевременных и эффективных шагов для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Путин и Аль Сауд также обсудили аспекты двустороннего взаимодействия по линии многосторонних организаций и условились продолжать контакты на различных уровнях.

В беседе с ИА Регнум заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников объяснил, что Аль Сауд понял необходимость его страны ориентироваться не только на США, но и на другие государства — Россию и Китай. По словам специалиста, Саудовская Аравия долгое время была основным партнёром США на Ближнем Востоке и в мире, и могла проводить политику, выгодную Белому дому и направленную против других стран, но, учитывая хорошее взаимодействие президента России и наследного принца Аравии, не исключено, что их отношения выйдут на новый уровень.