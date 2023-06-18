Вооруженный мужчина захватил заложников в банке в Астане

Астана, 18 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина захватил в заложники несколько человек в здании отделения одного из банков в Астане. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба полиции.

Кадр из видео На месте происшествия

«В здании «Каспий банка» на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место прибыли полицейские, которые начал переговоры со злоумышленником.