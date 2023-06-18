Берлин, 18 июня, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр экономики ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину. Такое заявление на заседании бундестага сделал депутат Маркус Фронмайер.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете?», — сказал Фронмайер.

В частности, во время выступления он напомнил о словах Бербок о том, что обещание Украине важнее мнения немецких избирателей. Также немецкого депутата возмутило высказывание Хабека о приостановке промышленности до того, как замерзнут люди в случае прекращения поставок газа из России.

Заявления главы МИД Германии Анналены Бербок часто подвергались критике. 26 января 2023 года МИД Германии объявило, что поддержка Киева Берлином якобы не превращает ФРГ в сторону вооруженного конфликта на украинской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкий посол в Москве Александр граф Ламбсдорф должен прояснить противоречащие друг другу заявления Бербок. Также это заявление раскритиковал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он напомнил Бербок, что в складывающейся «острой ситуации» власти Германии не могут позволить себе двусмысленных заявлений. Политик добавил, что глава МИД Германии должна тщательно прорабатывать свои высказывания.

Оппозиционные партии раскритиковали в октябре 2022 года Бербок, которая выразила безоговорочную поддержку Киеву. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель тогда призвала отправить главу МИД в отставку. Представитель ХДС по внешней политике Норберт Рёттген заявил, обращаясь к Бербок, что демонстративный героизм необязателен. Представитель Левой партии Севим Дагделен отметила, что 77% граждан выступают за прекращение конфликта. В этой ситуации Бербок отвергает дипломатию, подчеркнула Дагделен.

В феврале пользователи Twitter из ФРГ раскритиковали Бербок за её заявления о «желании» России продолжать СВО. Читателей посчитали, что делающая такие заявления Бербок сама является сторонницей конфликта на Украине.

В апреле читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали Бербок за её слова о причине вступления Финляндии в НАТО. Пользователи не согласились с позицией главы МИД Германии, которая заявила, что присоединения Финляндии к альянсу не произошло бы, если бы Россия не нарушила все правила международного порядка.

Также в июне пользователи Twitter не согласились с постом Анналены Бербок о том, что в подрыве Каховской ГЭС виновата Россия. Пользователи назвали её слова лживыми и бездоказательными.