Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ пункта эвакуации на Арабатской стрелке

Геническ, Украина, 18 июня, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Очевидцы рассказали корреспонденту ИА Регнум об обстреле украинскими боевиками пункта временного размещения пострадавших после аварии на Каховской АЭС — пансионата «Шале» на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Кадр из видео ( Евгений Милованов. ТРК Таврия) Пансионат «Шале» на Арабатской стрелке после обстрела ВСУ

Как сообщил корреспондент, побывавший на месте обстрела, пансионат сильно пострадал, часть зданий полностью разрушена. Он поговорил с очевидцами удара ВСУ — мальчиком из Херсона и женщиной, пострадавшей в ходе тех событий.

«Девочку звали Катя, она была 10 классе, ей было 15-16 лет. После я не знаю как она умерла, но когда её сбрасывали на матрац, она наверное уже была мёртвой. У неё была оторвана рука и нога, но крови почти не было, наверное, она вытекла», — рассказал Матвей из Херсона, показав разрушенную комнату.

В результате взрыва погибли двое, ещё семнадцать человек получили ранения и сейчас находятся в больницах.

«Я собаку успеваю схватить и в ванную. Я забегаю, муж забегает, а сына ударной волной накрывает дверьми. Он кричит: «Я живой, я живой!» Муж выбивает двери и втаскивает сына к нам в ванную», — рассказала женщина, пострадавшая от атаки ВСУ.

На месте удара по пункту эвакуации побывали репортёры канала TF1 (Франция). Украинский МИД возмущался репортажем этой съёмочной группы от 15 июня.

10 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ударах ВСУ по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. По словам чиновника, погибла женщина, несколько человек получили ранения. Удары ВСУ нанесли ракетами британского производства Storm Shadow.