Мелитополь, 18 июня, 2023, 11:45 — ИА Регнум. В посёлке Михайловка Запорожской области слышны взрывы, являющиеся, по предварительной информации, работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 18 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

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Как уточнил глава движения, в настоящее время в Михайловке слышны взрывы.

«По предварительным данным, взрывы, которые слышны в Михайловке — это работа ПВО России в районе», — написал он.

Рогов добавил, что российский войска защищают покой мирных жителей в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов написал, что два мирных жителя погибли и один ребёнок был ранен при обстреле украинскими войсками села Зеленополь в Запорожской области. Он уточнил, что было зафиксировано три прилёта украинских снарядов.

До этого председатель движения сообщил, что инспекторы миссии МАГАТЭ пытались фотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС России на Запорожской АЭС. Он отметил, что такие действия не относятся к прямой деятельности инспекторов организации. Рогов добавил, что сотрудники МАГАТЭ не смогли отправить собранную информацию о российской армии, а потом их вежливо, но крайне настойчиво попросили всё это удалить.