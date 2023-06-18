Москва, 18 июня, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный может находиться за пределами республики. Об этом 18 июня заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в ответ на вопрос Александра Сладкова, фрагменты программы «Москва. Кремль. Путин» с этой частью встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Я знаю. Мне кажется, знаю», — сказал глава государства в ответ на вопрос о том, где сейчас находится главком ВСУ.

Путин добавил, что такой вопрос можно задать самому Залужному, однако для этого необходимо использовать иностранный язык.

«Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая стало известно, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе, нанесённом российской армией в начале мая по командному пункту ВСУ под Херсоном. Уточнялось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа.

Позднее Пентагон отказался комментировать эту информацию, а в российских силовых структурах рассказали, что Залужный после ранения не сможет продолжить военную службу. При этом главком ВСУ перестал появляться на публике с начала мая 2023 года.

Позднее руководитель частной службы скорой помощи КОРИС Лев Авербах предположил возможные последствия ранения главкома ВСУ. По его словам, после травмы головы и трепанации можно вести полноценную жизнь. Поэтому, как считает эксперт, у него остаются шансы для возвращения на службу.

31 мая в Telegram-канале Залужного появилось сообщение о телефонном разговоре с председателем комитета начальников штабов американской армии Марком Милли. Утверждалось, что главком ВСУ рассказал об обстановке на фронте и дальнейших военных планах.