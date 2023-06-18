Голая Пристань, Украина, 18 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Два кассетных заряда с минами «Лепесток» выпустили ВСУ по эвакуационному пункту в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщила 18 июня местная военно-гражданская администрация в своём Telegram-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 «Лепесток»

«По эвакуационному пункту, находящемуся в Голой Пристани по ул. 1 Мая, было выпущено два кассетных снаряда, содержащих «Лепестки», — сообщили в администрации.

Этим ударом ВСУ разрушили эвакуационный пункт. Пострадавших нет. ВСУ в очередной раз показали истинные цели — воевать исключительно против мирного населения, подчеркнула администрация.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Запорожской области 18 июня ВСУ нанесли ракетный удар по городу Молочанск в Пологовском районе. Эта атака привела к разрушению жилого дома. Информации о пострадавших пока нет.

17 июня ВСУ обстреляли Горловку: ранение получил грудной ребёнок. Кроме того, от удара пострадала школа №42.